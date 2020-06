Eurocommercial ziet meer bezoekers in winkelcentra

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties ziet meer bezoekers in zijn winkelcentra dan de afgelopen tijd. Dat liet het bedrijf weten rond een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Toch zijn in Zweden de bezoekersaantallen nog 3 procent lager dan een jaar eerder, in Frankrijk en België samen is dat min 16 procent en in Italië komen een vijfde minder bezoekers naar winkelcentra.

De onderhandelingen met huurders verlopen volgens Eurocommercial goed. Het bedrijf denkt niet in de tweede helft van het jaar een algemene huurverlaging te hoeven geven.

Tijdens de bijzondere vergadering stemden de aandeelhouders in met het verplaatsen van het fiscale jaar. Dat loopt nu nog van juli tot en met juni bij Eurocommercial, maar het bedrijf wil dat gelijktrekken met het kalenderjaar. Het huidige fiscale jaar wordt daarom met een halfjaar verlengd. Eurocommercial zal in november wel gewoon een dividend uitbetalen als daar financiële ruimte voor is.