Nikkei lager in afwachtende handel

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies gesloten. Beleggers namen geen risico's voorafgaand aan de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag begint. De markten zijn vooral benieuwd of de Fed hints zal geven over een renteverlaging later dit jaar. Verder bleef het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China boven de markt hangen.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,7 procent lager op 20.972,71 punten. Robotmaker Fanuc en telecomconcern SoftBank, twee zwaargewichten in de index, zakten 0,9 en 3,3 procent. De Japanse verzekeraars stonden onder druk door het vooruitzicht van een lagere rente in de VS in de toekomst. Japan Post Insurance daalde 1,2 procent en T&D Holdings verloor 1,1 procent. De exportbedrijven lieten een gemengd beeld zien. Automaker Toyota won 0,1 procent en chipbedrijf Tokyo Electron ging 1 procent omlaag.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus. Het Chinese technologiebedrijf Tencent klom 1,7 procent in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney dikte 0,6 procent aan.