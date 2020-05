NIBC doet toezegging aan koper Blackstone over dividend

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: dividend, koper, NIBC

DEN HAAG (AFN) - NIBC wil voorafgaand aan de overname van de Haagse zakenbank door Blackstone toch zijn dividend uitkeren ondanks de coronacrisis. Dat is nodig om de deal met de Amerikaanse investeerder niet in de weg te zitten. Met grote aandeelhouders Flowers & Co en Reggeborgh Invest is afgesproken dat zij voorlopig het dividend niet zullen innen.

Door de coronacrisis dreigde de overname van NIBC, die daarbij werd gewaardeerd op 1,4 miljard euro, onlangs opeens niet door te gaan. Volgens de koper zou de financiering van de deal in gevaar komen als NIBC zijn dividend niet zou uitkeren. NIBC besloot eind maart nog om te wachten met de uitbetaling daarvan. Dit in verband met een oproep van onder meer de Europese Centrale Bank (ECB) om de dividendbetaling voorlopig uit te stellen. Ook andere banken lieten daarop weten hun winstuitkeringen voorlopig op te schorten.

Met het wegnemen van de dividendbelemmering is overigens nog niet zeker dat de overname van NIBC door kan gaan. Blackstone waarschuwde eerder dat toezichthouders mogelijk bezwaren zouden kunnen indienen omdat in de overnameplannen geen rekening was gehouden met de coronacrisis. NIBC stelt niettemin verder te gaan met de voorbereidingen voor de deal. Naar verwachting zal Blackstone uiterlijk dinsdag een verzoek tot goedkeuring van zijn biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Door de coronacrisis zijn al meerdere overnames spaak gelopen of in de wacht gezet. Zo trok investeerder Sycamore zich onlangs terug een grote deal met L Brands, het bedrijf achter Victoria's Secret. Sycamore zou eigenlijk voor 525 miljoen dollar een meerderheidsbelang van 55 procent nemen in het lingeriemodehuis, bekend van zijn modeshows met topmodellen. Ook is bekend geworden dat vliegtuigbouwer Boeing toch geen belang van 80 procent wil nemen in de commerciële tak van branchegenoot Embraer. Volgens ingewijden speelde de coronacrisis een rol bij het besluit om de stekker te trekken uit deze miljardendeal.