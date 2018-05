Gemalto bespreekt bod Thales met beleggers

Gepubliceerd op | Views: 578

AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van Gemalto zijn op de aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met stempunten die verband houden met het overnamebod van het Franse technologiebedrijf Thales. Het ging onder meer om een reeks voorwaardelijke benoemingen van commissarissen die aantreden zodra de deal rond is. Ook andere ingediende voorstellen kregen groen licht.

Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger, van 51 euro per aandeel inclusief dividend, eind maart officieel. De aanmeldperiode loopt tot 6 juni. Thales betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto, in een overname die de unanieme steun heeft van de raden van bestuur van beide bedrijven.

De deal werd in december vorig jaar aangekondigd en moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. Gemalto zal dan van de beurs verdwijnen. Door samen te gaan ontstaat een leidende speler op het gebied van digitale beveiliging. Thales brengt zijn eigen digitale beveiligingsactiviteiten onder bij Gemalto dat dan onder de huidige naam één van de zeven divisies wordt van het concern. Dit onderdeel zal geleid worden door Gemalto-topman Philippe Vallée.