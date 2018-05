Handelsoverschot eurozone neemt af

Gepubliceerd op | Views: 213 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - Het overschot in de internationale handel van de eurolanden met de rest van de wereld is in maart uitgekomen op 26,9 miljard euro. Dat maakte Europees statistiekbureau Eurostat bekend. Daarmee was het verschil tussen de export en de import van de eurolanden 1,6 miljard euro minder groot dan een jaar eerder.

De export daalde in maart met 2,9 procent op jaarbasis, terwijl de import 2,5 procent lager uitviel.