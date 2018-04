Alfen aan de slag met tomatenkas CombiVliet

Gepubliceerd op | Views: 260

ALMERE (AFN) - Alfen gaat weer aan de slag bij een grote kas voor de kweek van tomaten van tuinbouwbedrijf CombiVliet. Alfen legt een zogenoemde 'micro-grid' aan voor de stroomtoevoer bij een uitbreiding van de kas in Middenmeer. Er werden geen financiële details gemeld.

Bij de uitbreiding wordt twaalf hectare toegevoegd aan de locatie Middenmeer. De expansie maakt deel uit van een in 2011 ingezette uitbreiding in acht stappen, waar Alfen van het begin bij betrokken is geweest. Het gaat nu om de zesde uitbreidingsfase die dit jaar afgerond moet worden. Middenmeer is de grootste locatie van CombiVliet, dat jaarlijks 70 miljoen kilo tomaten produceert.

Alfen is vooral bekend van de laadpalen voor elektrische auto's, maar houdt zich ook bezig met het ontwerp en de bouw van slimme elektriciteitsnetwerken en energieopslagsystemen. Onlangs maakte Alfen zijn debuut op de beurs in Amsterdam.