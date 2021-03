Nikkei weer boven 30.000 punten dankzij chipbedrijven

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio wist donderdag weer boven de 30.000 punten te sluiten, door sterke koerswinsten van de Japanse chipbedrijven. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomsten van de rentevergadering van de Bank of Japan, die vrijdag bekend worden gemaakt.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1 procent op 30.216,75 punten. Het was voor het eerst sinds 25 februari dat de hoofdindex weer boven het niveau van 30.000 punten wist te sluiten. Chiptester Advantest en maker van chipapparatuur Tokyo Electron gingen aan kop met plussen van rond 3 procent. Ook robotfabrikant Fanuc behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van dik 2 procent.

De Japanse luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines wonnen ruim 1 procent. De adviescommissie voor de coronamaatregelen van de Japanse overheid heeft het plan goedgekeurd om de noodtoestand in Tokio en omgeving zoals gepland op 21 maart in te trekken.

Ook de Chinese beurzen wonnen terrein. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,4 procent aan. Beleggers keken vooral uit naar de topontmoeting tussen Chinese en Amerikaanse functionarissen in Alaska.