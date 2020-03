BAM bouwt voor Londens ziekenhuis

Gepubliceerd op | Views: 552

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM mag in Londen gaan bouwen voor de Londense ziekenhuisgroep Camden and Islington NHS Foundation Trust. Het gaat om een gebouw voor patiënten bij het Highgate Mental Health Centre.

De bouw gaat later dit jaar van start en moet in 2022 klaar zijn. De totale kosten voor het gebouw heeft het ziekenhuis op 70 miljoen pond, een kleine 76 miljoen euro, geraamd. Het is niet duidelijk of dat ook het bedrag is dat BAM met de opdracht kan verdienen.