Handel Japan en China hard geraakt door coronavirus

TOKIO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De handel tussen Japan en China is in februari flink geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Voor een belangrijk handelsland als Japan heeft het virus pijnlijke economische gevolgen en er wordt dan ook gevreesd dat de Japanse economie in een recessie zal belanden.

De Japanse overheid maakte bekend dat de totale import vorige maand met 14 procent was gekrompen op jaarbasis. Daarbij halveerde de invoer van goederen vanuit China bijna. Door het virus lagen Chinese fabrieken stil, waardoor minder naar Japan kon worden geëxporteerd. Het ging naast kleding ook om bijvoorbeeld industriële componenten.

De totale export van Japan zakte vorige maand met 1 procent, met een lichte daling van de uitvoer naar China. Het is al de vijftiende maand op rij dat de export van de derde economie van de wereld afneemt. Het land kampte eerder al met de wereldwijde handelsspanningen en daar komt nu de coronacrisis bovenop. De uitbraak houdt ook steeds meer belangrijke afzetmarkten voor Japanse producten in zijn greep, zoals Europa en de Verenigde Staten.