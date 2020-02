DSCO heeft goedkeuring van DNB voor overname CM.com

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: banken, DNB

AMSTERDAM (AFN) - Dutch Star Companies One (DSCO) heeft goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de overname van techbedrijf CM.com. Die was nodig omdat CM.com, dat bedrijven een communicatieplatform biedt om contact met hun klanten te onderhouden, ook betalingsdiensten levert. Het doel is dat de samenwerking deze week rondkomt en het aandeel DSCO vrijdag als CM.com verder gaat.

Verder weet DSCO al dat het voldoende aandeelhouders achter zich heeft om de fusie door te laten gaan. Ook enkele andere mijlpalen werden bereikt. Het investeringsvehikel was opgericht met als doel om een Nederlands bedrijf naar de beurs te brengen.