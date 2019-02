DSM steekt geld in biomedisch bedrijf

Gepubliceerd op | Views: 229

HEERLEN (AFN) - DSM Venturing, de investeringstak van speciaalchemiebedrijf DSM, heeft een investering gedaan in S-Biomedic. Dat is een in België gevestigd bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van innovatieve behandelingen van onder meer huidaandoeningen. Financiële details van de deal zijn niet verstrekt.

De innovatieve aanpak van S-Biomedic is onderscheidend omdat het bedrijf zich op zelfhelende eigenschappen van de huid richt. Het bedrijf ontwikkelt een behandeling die via of samen met het zogenaamde microbioom, oftewel ontelbare micro-organismen die het menselijke lichaam bevolken, werken.

Met deze investering wil DSM inspelen op de groeiende markt voor de huidbehandelingen op basis van het microbioom. Het speciaalchemiebedrijf heeft naar eigen zeggen inmiddels een sterke positie verworven in de markt voor oplossingen voor het maag- en darmkanaal, die gebruik maken van het darmmicrobioom.