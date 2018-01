Steun bij Groothandelsgebouwen voor overnamebod

Gepubliceerd op | Views: 1.097

ROTTERDAM (AFN) - Aandeelhouders met 86 procent van de aandelen Groothandelsgebouwen steunen een bod dat is gedaan door een potentiële koper voor de uitbater van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Groothandelsgebouwen wilde desgevraagd geen naam noemen, maar liet wel weten dat het bod neerkomt op circa 180 miljoen euro.

Het biedingsvoorstel is 56,65 euro per aandeel, uitgaande van afwikkeling van de verkoop niet later dan 14 maart. De koper heeft het recht om de overdracht van aandelen uit te stellen. In dat geval zal de overnameprijs worden verhoogd met 0,28 euro per maand. Er is geen uiterste datum voor de afronding van de transactie.

De koper is bezig met boekenonderzoek, dat uiterlijk op 26 februari zou moeten worden afgerond. Er kan echter ook worden afgezien van een transactie. Dan is de bieder, afhankelijk van de reden van beëindiging, een betaling verschuldigd aan de aandeelhouders van Groothandelsgebouwen van een half miljoen of 1 miljoen euro.

Wanprestatie

Maar als de koper de bijeenkomst beëindigt op grond van wanprestatie van een of meer van de aandeelhouders met als gevolg dat die partij minder dan 80 procent kan verkrijgen, is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders maximaal 500.000 euro.

Groothandelsgebouwen zelf stelt dat het geen partij is geweest bij het afsluiten van de overeenkomst. De directie en raad van commissarissen nemen kennis van het bod en moeten nog hun standpunt bepalen. Groothandelsgebouwen deelt vooruitlopend op de jaarcijfers op 16 februari mee dat de taxatiewaarde kosten koper van het Groot Handelsgebouw eind 2017 op 177,9 miljoen euro ligt . Daarmee bedroeg naar verwachting de intrinsieke waarde per aandeel circa 61,50 euro.

Indicatief bod

In april vorig jaar ontving Groothandelsgebouwen nog een indicatief bod van 54 euro per aandeel van een niet nader genoemde partij. Uiteindelijk leidden de gesprekken tot niets.

Het Groot Handelsgebouw is een rijksmonument in het centrum van Rotterdam, vlakbij het Centraal Station.