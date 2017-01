'Tijd om te oogsten voor Beter Bed'

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Voor Beter Bed breekt de tijd aan dat de extra kosten die het bedrijf maakte zich zullen terugbetalen. Dat stelde de Belgische bank KBC in een vooruitblik op het handelsbericht dat de beddenverkoper vrijdag zal publiceren.

Beter Bed gaf bij de resultaten van het derde kwartaal aan te rekenen op omzetgroei in de Benelux, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden in het restant van 2016. In Duitsland werd opnieuw een daling voorzien, al zou deze wel licht afvlakken.

KBC rekent voor het vierde kwartaal op een omzetgroei van 5,4 procent, tot 108,5 miljoen euro, met een ,,like-for-like" groei van 0,5 procent. Door de gestegen operationele kosten zal het bedrijfsresultaat (ebitda) waarschijnlijk echter lager uitvallen dan een jaar eerder. KBC voorziet hier in het laatste kwartaal van 2016 een resultaat van 13,2 miljoen euro, tegen 14,9 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2015.

Beter Bed trok onder meer de portemonnee voor marketing, logistiek en het openen van nieuwe winkels. KBC verwacht dat die inspanningen dit jaar hun vruchten zullen gaan afwerpen. Dat is een van de redenen dat Beter Bed op de favorietenlijst van de Belgische bank staat.