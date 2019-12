Unilever na omzetalarm hard omlaag op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 4.877

AMSTERDAM (AFN) - Unilever is dinsdagochtend flink onderuit gegaan op de beurs in Amsterdam. Analisten reageren door de bank genomen negatief en tamelijk verrast op het omzetalarm van het was- en levensmiddelenconcern. Volgens een marktvorser van RBC lijkt de aankondiging te wijzen op de zwakste groei op eigen kracht voor Unilever in meer dan een decennium. Bij Bank Degroof Petercam is het advies verlaagd van hold naar reduce.

De omzetgroei van Unilever komt dit jaar nu waarschijnlijk rond de 1,5 procent uit, schat de analist van RBC. Er is volgens hem daarom waarschijnlijk meer aan de hand dan louter tegenvallende marktomstandigheden, waar het bedrijf zelf op wijst. Hij vindt dat Unilever meer moet investeren in zijn bedrijfsvoering. Ook al gaat dat ten koste van de winstmarge. RBC houdt vast aan een underperform-advies.

Een analist van Bloomberg Intelligence zegt dat er "robuuste economische groei" nodig zal zijn voor Unilever om weer te kunnen voldoen aan zijn meerjarige doelstelling van een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent per jaar. Morgan Stanley (overweight) vindt met name de timing van deze update van Unilever enigszins verrassend. Het echte kwartaalbericht van Unilever komt pas eind januari.

Grootste daler

Volgens een marktvorser van Liberum (buy) is vooral de afgezwakte marktgroei in India een belangrijk punt om in de gaten te houden. Dat is volgens hem onder meer een gevolg van het terugdringen van niet-bancaire kredietverlening in het land. Ook de stijgende werkloosheid speelt waarschijnlijk een rol. "Unilever heeft gelijk om elke negativiteit over de omzet af te wenden door zich te concentreren op de winst, marges en levering in contanten."

Het aandeel Unilever noteerde omstreeks 11.20 uur 5,9 procent lager op 51,67 euro. Daarmee was het fonds met afstand de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. Eerder op de dag stond het aandeel 6,6 procent in de min, wat neerkwam op de grootste daling sinds branchegenoot Kraft Heinz bijna drie jaar terug zijn overnamebod op Unilever introk.