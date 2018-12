Topman Binck: sinds mei gesprekken met Saxo

Gepubliceerd op | Views: 2.267

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker BinckBank voerde sinds mei overleg met het Deense Saxo Bank over een overname. Volgens topman Vincent Germyns van BinckBank was dit een zorgvuldig en intensief proces, dat resulteerde in een overnamebod van Saxo op het Nederlandse bedrijf.

Maandagochtend werd bekend dat Saxo een bod ter waarde van 424 miljoen euro heeft gedaan op BinckBank. Volgens Germyns werd BinckBank benaderd door de Denen voor een overname. Deze onderhandelingen werden steeds concreter, waarna boekenonderzoek en een overnamevoorstel volgde. Hij gaf aan zeer tevreden te zijn met het overnamebod zoals nu naar buiten is gebracht.

Germyns acht het niet heel waarschijnlijk dat er een hoger rivaliserend bod op BinckBank zal komen, al sluit hij niets uit. Ook denkt hij niet dat de overname zal stuiten op bezwaren van mededingingsautoriteiten. Daar is bij het overnameproces grondig naar gekeken door adviseurs, aldus de topman.

BinckBank verklaarde in het persbericht dat de deal waarschijnlijk zal leiden tot banenverlies als gevolg van overlap van activiteiten. Hoeveel arbeidsplaatsen dit betreft is volgens Germyns nog moeilijk in te schatten. Meer zal duidelijk worden als met de integratie van beide ondernemingen wordt begonnen. Waarschijnlijk is over een jaar meer te zeggen over personele gevolgen door de fusie, stelt de topman.