Waarde bitcoin naar hoogste niveau in bijna 3 jaar

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin is gestegen naar iets meer dan 17.000 dollar, waarmee de digitale munt het hoogste niveau heeft bereikt in bijna drie jaar. Het is nu de vraag of de bitcoin door gaat stijgen tot het recordniveau van bijna 20.000 dollar, dat in december 2017 werd aangetikt. Daarna kelderde de koers van de cryptomunt.

"Bitcoin-mania is terug", zei een kenner over de opmars van de digitale munt. Het laagste niveau waarop de bitcoin heeft gestaan was circa 3136 dollar.

De koers van de bitcoin zit al een tijdje stevig in de lift, geholpen door de bekendmaking van betalingsdienstverlener PayPal dat klanten met bitcoins kunnen betalen op zijn platformen. Daardoor neemt de hoop toe dat er vaker commercieel gebruik zal worden gemaakt van digitale munten. Daarnaast begon de grote vermogensbeheerder Fidelity Investments deze zomer een investeringsfonds voor de bitcoin, wat wijst op toenemende interesse van grote financiële dienstverleners in digitale valuta's.