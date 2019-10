Wall Street voorzichtig positief

Gepubliceerd op | Views: 250

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handelsdag voorzichtig hoger. Beleggers op Wall Street verwerkten de brexitdeal die tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is gesloten. Ze bleven echter voorzichtig, want vanuit de Britse politiek kwam ook al veel weerstand op het gesloten akkoord. Ook was er het nodige bedrijfsnieuws en werd gekauwd op teleurstellende macro-economische cijfers

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 27.031 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,4 procent bij op 3000 punten, techbeurs Nasdaq ging ook 0,4 procent omhoog tot 8157 punten.

Technologieconcern IBM ging bijna 6 procent omlaag na een lagere omzet te hebben geboekt in het afgelopen kwartaal. Videostreamingdienst Netflix ging juist 3,8 procent omhoog. Het bedrijf kreeg er meer abonnees bij dan waar kenners op hadden gerekend. Industrieel conglomeraat Honeywell scherpte zijn winstverwachting aan en ging 2,7 procent omhoog.

Philip Morris

Sigarettenfabrikant Philip Morris ging 0,4 procent omhoog. Het bedrijf liet goede cijfers zien voor zijn sigarettenalternatief IQOS. De winst van het bedrijf daalde wel door de dalende vraag naar traditionele sigaretten. IQOS is een alternatief voor het zogenaamde vapen. Op dat terrein is Juul een grote speler. Die onderneming maakte bekend de verkoop van een capsules met een aantal zoete en fruitsmaken in de VS te stoppen. Sigarettenfabrikant Altria, die een flink belang in Juul heeft, steeg 1,2 procent.

Zakenbank Morgan Stanley kreeg er 1,9 procent bij, dankzij beter dan verwachte prestaties geholpen door zijn handelsactiviteiten.

Macrogebied

Op macrogebied werd gemeld dat de uitkeringsaanvragen vorige week zijn gestegen, terwijl de woningbouw in september is gedaald. Ook de industriële productie daalde sterker dan verwacht.

De euro was 1,1125 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 53,40 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer op 59,48 dollar per vat.