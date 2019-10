Damrak wacht op brexitoverleg

Gepubliceerd op | Views: 2.163

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een stapje terug. De andere Europese beurzen bleven eveneens dicht bij huis. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het brexitoverleg in de gaten. Op het Damrak gingen Flow Traders en Sligro onderuit na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 575,84 punten. De MidKap bleef onveranderd op 851,66 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs zakte 0,1 procent. Londen steeg een fractie. De EU-leiders komen in Brussel bijeen voor een top over de brexit. Of een mogelijke brexitdeal ook door het Britse parlement komt blijft echter onzeker.

Unilever klom 0,4 procent bij de hoofdfondsen. Het levensmiddelenconcern heeft in het derde kwartaal zijn eigen groeiverwachting niet gehaald. In de eerste twee kwartalen van 2019 lukte dat nog wel. Topman Alan Jope belooft dat het concern de komende tijd orde op zaken zal stellen en houdt vast aan de doelstellingen voor het hele jaar. De Zwitserse concurrent Nestlé, die ook met cijfers kwam, verloor 1 procent.

In de MidKap zakte Flow Traders ruim 6 procent. De beursintermediair profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen handelsactiviteit, maar in Noord- en Zuid-Amerika gingen de handelsinkomsten van het bedrijf opnieuw stevig omlaag. Sligro kelderde 9,8 procent bij de kleinere bedrijven, na tegenvallende resultaten van het groothandelsbedrijf.

Ericsson steeg 6 procent in Stockholm. De Zweedse producent van netwerkapparatuur verhoogde zijn omzetverwachting. Tele2 won 5,5 procent. Het Zweedse telecomconcern ligt op koers voor het behalen van zijn jaardoelstellingen. In Oslo viel het kwartaalbericht van bodemonderzoeker PGS (plus 6 procent) in de smaak. Concurrent Fugro won 4,2 procent in Amsterdam.

Pernod Ricard zakte 2 procent in Parijs. De Franse drankenproducent kampte afgelopen kwartaal met een afnemende vraag in Azië. In Zürich kelderde softwarebedrijf Temenos 13,5 procent na een tegenvallend handelsbericht.

De euro was 1,1084 dollar waard, tegen 1,1066 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 52,89 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 58,94 dollar per vat.