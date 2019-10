Tele2 houdt omzet op peil

Gepubliceerd op | Views: 167

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Tele2 heeft zijn omzet in het voorbije derde kwartaal op peil weten te houden. Het Zweedse telecomconcern zei daarbij op koers te liggen voor het behalen van zijn jaardoelstellingen.

De vergelijkbare omzet, onder meer zonder de effecten van de overname van kabelaar Com Hem in eigen land, was nagenoeg stabiel op 6,9 miljard kroon (zo'n 637 miljoen euro). De nettowinst steeg van 633 miljoen kroon tot 981 kroon, mede door die overname. Het aangepaste bedrijfsresultaat pakte met 2,5 miljard kroon iets hoger uit waar analisten gemiddeld van uitgingen.

Tele2 heeft zijn activiteiten in Nederland verkocht aan T-Mobile. De opbrengsten zijn uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van een speciaaldividend.