Alcoa scherpt winstverwachting aan

PITSSBURGH (AFN) - De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa heeft zijn winstverwachting iets aangescherpt, omdat de onderneming positiever is geworden over ontwikkelingen in de markt. Ook heeft het bedrijf, dat onder meer metaal levert voor de blikjes van Coca-Cola en de vliegtuigen van Boeing, een aandeleninkoopprogramma aangekondigd ter waarde van 200 miljoen dollar.

Alcoa rekent voor heel 2018 nu op een brutowinst (ebitda) van 3,1 miljard tot 3,2 miljard dollar. Eerder stond de prognose op 3 miljard tot 3,2 miljard dollar. In de zomer kwam het bedrijf juist nog met winstwaarschuwing naar aanleiding van onder meer de importheffingen op geïmporteerd aluminium die door president Donald Trump in het leven zijn geroepen. Daarvoor was sprake van een bandbreedte van 3,5 miljard tot 3,7 miljard dollar.

In het afgelopen kwartaal profiteerde de onderneming van een hogere aluminiumprijs en voerde het de brutowinst op naar 795 miljoen dollar, van 582 miljoen dollar een jaar eerder. Door onder meer een eenmalige voorziening voor pensioenen was er netto toch sprake van een verlies, van 41 miljoen dollar. De omzet ging met meer dan een tiende omhoog naar 3,4 miljard dollar.