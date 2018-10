'Dubbelrol Zuckerberg opnieuw onder vuur'

Gepubliceerd op | Views: 169

MENLO PARK (AFN) - De dubbelrol van Mark Zuckerberg bij Facebook ligt opnieuw onder vuur. Zuckerberg is nu nog topman en voorzitter van het bedrijf achter het sociale netwerk, maar een aantal beleggers wil dat hij aftreedt als voorzitter. Vier belangrijke institutionele beleggers hebben zich nu achter een voorstel van de activistische aandeelhouder Trillium Asset Management geschaard, meldt nieuwswebsite Business Insider.

Het voorstel moet volgend jaar worden goedgekeurd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De kans daarop is nihil, want Facebook heeft twee soorten aandelen, waarvan een soort tien keer zoveel stemrecht heeft als de andere. Van die soort heeft Zuckerberg zoveel aandelen in handen dat hij effectief meer dan de helft van het stemrecht in Facebook heeft.

Vorig jaar werd al een soortgelijke motie ingediend die door 51 procent van de onafhankelijke aandeelhouders werd gesteund. Facebooks bestuurders hebben echter ook een flink deel van de aandelen in handen waardoor de motie het niet haalde.

Na een reeks schandalen dit jaar is er mogelijk meer steun voor de nieuwe motie. Facebook kwam diverse keren in opspraak omdat gebruikersdata in verkeerde handen was gevallen.