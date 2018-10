Aandeelhouders Intertrust eens met benoeming

Gepubliceerd op | Views: 57

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Intertrust hebben ingestemd met de toetreding van financieel directeur Hans Turkesteen tot de raad van bestuur. Dat is besloten op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Turkesteen was sinds november vorig jaar tijdelijk financieel bestuurder bij de onderneming. Sinds 1 augustus is hij de nieuwe financiële topman. Eerder was de 54-jarige Turkesteen financieel directeur bij Stork en Imtech.