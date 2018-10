ING trekt boetekleed opnieuw aan om witwassen

Ik weet het is appels met peren vergelijken maar ik blijf bij mijn stelling. Onze Overheid verzaakt op vele fronten haar poortwachters functie meer dan de ING heeft gedaan. Hetgeen de ING wordt verweten staat slechts in de schaduw bij de tekortkomingen van onze Overheid. Bestrijding drugsmaffia (omzet 18,9 miljard per jaar ), Douane, Politie, UVW, etc.. etc.., worden afgedaan met "te kort aan personeel" . De onderwereld wint meer en meer terrein in onze samenleving, de Overheid kijkt toe en zwijgt. De ING deed tenminste nog iets en de Overheid NIETS