Value8 koopt cumprefs in

BUSSUM (AFN) -

BUSSUM (AFN) - Investeerder Value 8 heeft 51.776 cumulatief preferente aandelen gekocht. Met de aankoop in een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen euro, zo werd maandag bekendgemaakt.

Deze aankoop van de cumprefs, voor 25 euro per stuk, is gezet in het kader van de ,,optimalisering van de vermogensverhoudingen''.