Beleggersclubs willen schadevergoeding van banken om val Wirecard

AMSTERDAM (AFN) - Een viertal banken heeft bij het begeleiden van een leningenuitgifte voor de gevallen betalingsverwerker Wirecard grove steken laten vallen. Dat stellen beleggersverenigingen VEB en European Investors. Zij zijn van plan om namens gedupeerde obligatiehouders onder andere bij ING en ABN AMRO een schadevergoeding te claimen.

ING, Crédit Agricole en Deutsche Bank traden in september 2019 op als belangrijkste begeleiders van een uitgifte van 500 miljoen euro aan schuldpapieren door Wirecard. ABN AMRO was daar als zogeheten joint bookrunner ook bij betrokken. Maar die leningen zijn niets meer waard nu Wirecard na een boekhoudschandaal uitstel van betaling heeft aangevraagd. Beleggers die de obligaties nog bezitten, vrezen dan ook niets meer van hun geld terug te zien.

Wirecard gaf dit jaar toe dat 1,9 miljard op de balans kwijt was en mogelijk nooit heeft bestaan. Eerder publiceerde zakenkrant Financial Times al onthullingen over boekhoudfraude bij het Duitse bedrijf. Het steekt de voorman van de VEB en European Investors, Paul Koster, dat de banken bij de uitgifte van Wirecard-obligaties kennelijk nooit diepgravend boekenonderzoek naar het concern hebben gedaan.

"Deze banken zouden moeten optreden als poortwachters voor beleggers via grondige due diligence", aldus Koster. "Maar ze hebben het ernstig laten afweten bij het in bescherming nemen van investeerders."

De belangenverenigingen voor particuliere beleggers hebben de banken vorige week een brief geschreven. Daarin vragen ze ING, Crédit Agricole, Deutsche Bank en ABN AMRO om gedetailleerde informatie over hun boekenonderzoek bij Wirecard. Als ze vervolgens niet een redelijk voorstel voor compensatie doen, slepen de beleggersverenigingen de banken in Nederland voor de rechter.