Inflatie eurozone bevestigd op 0,3 procent

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in juni uitgekomen op 0,3 procent op jaarbasis, tegen 0,1 procent een maand eerder. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer. Het percentage nu kwam overeen met het eerder gepubliceerde cijfer. Daar werd door kenners ook rekening mee gehouden.

Voedingsmiddelen, alcohol en tabak waren de grootste aanjagers van de inflatie. Energieprijzen waren nog steeds veel lager dan een jaar eerder, hoewel de daling minder sterk was dan in mei. Juni werd gekenmerkt door de geleidelijke heropening van het openbaar leven na lockdowns in veel Europese landen.

De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in juni 0,8 procent. In mei werd hier nog een prijsstijging van 0,9 procent gemeten.

In de Europese Unie was in juni sprake van een inflatie van 0,8 procent op jaarbasis tegen 0,6 procent in mei.