ASML en GrandVision uitschieters op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 158

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinefabrikant ASML en optiekbedrijf GrandVision waren woensdag smaakmakers op de beurs in Amsterdam. ASML profiteerde van goede kwartaalcijfers, terwijl GrandVision omhoog sprong door overnamegeruchten. Wel hingen de handelsspanningen boven op de Europese aandelenmarkten door het dreigement van president Donald Trump om meer importtarieven op Chinese goederen te heffen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 572,34 punten, geholpen door de flinke koerswinst van ASML. De MidKap zakte 0,3 procent tot 808,92 punten. Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,8 procent omlaag.

ASML stond bovenaan de AEX met een plus van 5,2 procent. De maker van chipmachines boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst en hield zijn jaarprognose ongewijzigd. Analisten waren tevreden over de resultaten. Hekkensluiters waren staalconcern ArcelorMittal en chemicaliëndistributeur IMCD met minnen van 3,3 procent.

Uitblinker

GrandVision was uitblinker in de MidKap met een winst van 8,8 procent. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg bekijkt de Frans-Italiaanse brillen- en lenzenproducent EssilorLuxottica een overname van het moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle. De marktwaarde van GrandVision bedraagt meer dan 5,4 miljard euro. Het optiekbedrijf is voor 77 procent in handen van investeerder HAL (plus 3,3 procent).

TomTom werd 0,5 procent lager gezet bij de middelgrote fondsen. De navigatiedienstverlener zag de kwartaalomzet stijgen en voerde zijn omzetprognose op, maar liet ook weten licht hogere kosten te verwachten.

Dividend

Swedbank zakte in Stockholm 6,6 procent. De Zweedse bank, die in opspraak is geraakt door mogelijke betrokkenheid bij het witwasschandaal rond Danske Bank, snijdt fors in het dividend om zijn kapitaalpositie te versterken. De Zweedse maker van netwerkapparatuur Ericsson, die ook met cijfers kwam, verloor 11,5 procent. In Zürich werd de Zwitserse horlogemaker Swatch beloond met een plus van bijna 6 procent na resultaten.

De euro was 1,1229 dollar waard, tegen 1,1215 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 57,29 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 64,21 dollar per vat.