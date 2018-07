J&J schaaft aan jaarprognoses

Gepubliceerd op | Views: 390

NEW BRUNSWICK (AFN) - Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft zijn verwachting voor 2018 bijgeschaafd. Dat deed het concern nadat het met beter dan verwachte kwartaalcijfers op de proppen kwam. De prognose voor de omzet werd evenwel iets versoberd en de bandbreedte van de winstverwachting werd aangescherpt.

De totale omzet van de producent van medische apparatuur, verzorgingsproducten en medicijnen ging in het tweede kwartaal met 10,6 procent omhoog tot 20,8 miljard dollar (17,7 miljard euro). Onder de streep resteerde een bedrag van 4 miljard dollar.

Voor heel het jaar gaat het bedrijf uit van een omzet tussen de 80,5 miljard en 81,3 miljard dollar. Dat was eerder minstens 81 miljard dollar. De winst zal uitkomen op 8,07 dollar tot 8,17 dollar per aandeel. Bij een vorige prognose was dit 8 tot 8,20 dollar.

Onlangs werd bekend dat J&J een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar moet betalen aan 22 vrouwen die zeggen eierstokkanker te hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder van het bedrijf. Het concern ontkent alle aantijgingen en zal het besluit aanvechten.