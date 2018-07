'Sterke resultaten TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 770

AMSTERDAM (AFN) - TomTom heeft alles bij elkaar sterke prestaties geleverd in het tweede kwartaal. Dat stelt ING in een analistenrapport naar aanleiding van de dinsdag gepresenteerde kwartaalcijfers van de navigatiedienstverlener. Ook andere analisten oordeelden positief over TomTom.

TomTom boekte het afgelopen kwartaal minder omzet dan een jaar eerder, maar overtrof wel de verwachtingen van veel kenners. Het bedrijf verwacht daarom aan het eind van het jaar circa 825 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken te zetten, terwijl het eerder uitging van 800 miljoen euro.

Volgens ING is dat een positieve verrassing, gezien de negatieve impact van wisselkoersen op de cijfers. Daarnaast baseert TomTom de hogere eindejaarsramingen op een toegenomen vraag uit de auto-industrie, wat volgens de bank precies het segment is waar het bedrijf in moet groeien. De bank handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 14,50 euro.

NIBC

Ook NIBC is positief. De bank verhoogt zijn advies van neutral naar buy, bij een verlaagd koersdoel van 8,85 euro per aandeel.

Kempen noemt de hogere omzet- en winstverwachtingen van TomTom ,,haalbaar'', waarbij de omzet van de consumententak minder hard zijn gedaald dan verwacht. Daartegenover vielen opbrengsten van de tak voor de auto-industrie ,,iets lager'' uit. Het neutral-advies en koersdoel van 11 euro per aandeel blijven ongewijzigd.

Het aandeel TomTom stond dinsdagochtend omstreeks 10.05 uur 5,9 procent hoger op 7,77 euro.