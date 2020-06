ING gaat ook in Nederland besparen op externen

Gepubliceerd op | Views: 1.040 | Onderwerpen: Nederland

AMSTERDAM (AFN) - De kosten voor de inhuur van externe medewerkers bij ING in Nederland moeten tijdelijk met 20 procent omlaag. De ingreep is nodig om de bank door de coronacrisis te loodsen. Dat bevestigde ING na berichtgeving voor het Financieele Dagblad.

Naast het loonoffer, met een minimumtarief van 65 euro, verzoekt ING de flexibele schil dit jaar zeker vijf weken vakantie op te nemen. Ook voor het eigen welzijn. Verder is overwerken niet meer toegestaan. De werkweek wordt teruggebracht naar 36 uur. De maatregelen gelden niet voor uitzendkrachten.

Hoeveel euro's ING met de ingrepen bespaart, maakte de bank niet bekend. Volgens het FD gaat het mogelijk om tientallen miljoenen. In totaal werken er ongeveer 14.000 medewerkers bij ING Nederland in vaste dienst en ruim 5000 externe medewerkers.

Ook in België wordt door ING bespaard op de inhuur van externen. Het loonoffer komt voor rekening van de bemiddelingsbureau's waarmee ING zaken doet. Nog niet bekend is of zij allemaal akkoord gaan. Ook is niet zeker of de kosten door de detacheerders worden doorgerekend. De tijdelijke tariefsverlaging is niet van toepassing op zzp'ers.