'Lufthansa zet luchtvaartsector onder druk'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De winstwaarschuwing waar de Duitse luchtvaartreus Lufthansa mee op de proppen kwam, zal op de gehele sector, dus ook op het in Amsterdam genoteerde Air France-KLM, doorwerken. Dat stellen verschillende analisten in hun commentaar.

Lufthansa zwakte zijn winstvooruitzicht af onder druk van moeilijke omstandigheden in met name Duitsland en Oostenrijk. Het bedrijf zegt te kampen met aanhoudende concurrentiedruk. Ook nam het bedrijf een voorziening van 340 miljoen euro om belastingrisico's af te dichten.

Kenners van Bernstein wijzen er op dat een waarschuwing nooit goed nieuws is voor een bedrijf. Lufthansa zal de markten tijdens zijn investeerdersdag later deze maand meer duidelijkheid moeten verschaffen over de strategie op de lange termijn. De prestaties in het tweede kwartaal waren ook minder dan verwacht. De voorziening noemde de kenners ongewenst en ook wezen ze op de mindere prestaties van de vrachtdivisie.

Prestaties voorzien

Bij Morgan Stanley gaan ze ook uit van een flinke tik voor de luchtvaartsector op de beurzen maandag. De prijsdruk op met name korte vluchten kan volgens de analisten doorwegen op de sector en op prijsvechters in het bijzonder.

Bij Citi hadden ze de zwakke prestaties op de markt voor korte vluchten al wel voorzien. Maar de stevige impact op de financiële resultaten kwam evengoed als een verrassing.

Het aandeel Air France-KLM sloot vrijdag op 8,24 euro.