Operationeel directeur Kas Bank vertrekt

AMSTERDAM (AFN) - Operationeel directeur Jaap Witteveen van effectendienstverlener Kas Bank gaat vertrekken. Per 1 augustus treedt Witteveen in dienst bij juridisch dienstverlener DAS Holding, waar hij de functie van 'chief transformation officer' gaat vervullen.

Witteveen is sinds 2014 operationeel bestuurder van Kas Bank. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door topman Sikko van Katwijk en financieel en risicodirecteur Mark Stoffels.

Kas Bank wordt overgenomen door de Franse effectendienstverlener Caceis. De transactie ter waarde van 188 miljoen euro werd in februari aangekondigd. De bedoeling is dat Kas Bank in het derde kwartaal van dit jaar in Franse handen komt, afhankelijk van de goedkeuring van Nederlandse en Europese autoriteiten. Caceis is onderdeel van het grote financiële concern Crédit Agricole.