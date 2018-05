Moeder MediaMarkt lijdt groter verlies

Gepubliceerd op | Views: 455

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt, Ceconomy, heeft het afgelopen kwartaal een groter verlies geleden dan een jaar eerder. Het retailconcern wijt dat voornamelijk aan een bijzondere waardevermindering van zijn belang in Metro. Operationeel ging het juist iets beter.

Ceconomy noteerde voor de eerste drie maanden van dit jaar een verlies van 109 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg daarentegen tot 97 miljoen euro, tegen 40 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het concern bleef nagenoeg gelijk op een kleine 5,3 miljard euro.

Ceconomy bestaat uit de retailketens die vorig jaar werden afgesplitst van Metro. Dat concern is onder meer het moederbedrijf van groothandelsketen Makro.