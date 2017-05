'Colgate-Palmolive denkt aan verkoop'

Gepubliceerd op | Views: 345

NEW YORK (AFN) - De topman van Colgate-Palmolive zou bereid zijn het bedrijf te verkopen voor 100 dollar per aandeel. Dat lieten bronnen aan de Amerikaanse krant New York Post weten. Bij het door Ian Cook genoemde prijskaartje zou Colgate-Palmolive meer dan 88 miljard dollar, ruim 79 miljard euro, waard zijn.

Cook deed zijn uitspraken volgens de krant tijdens een recente bijeenkomst met institutionele beleggers. Het aandeel Colgate-Palmolive staat momenteel op ruim 71 dollar.

Er gaan al enige tijd overnamegeruchten over het concern rond. Onder meer Unilever zou achter zijn branchegenoot aanzitten, merkt de New York Post op. Ook Procter & Gamble, Johnson & Johnson en Kraft Heinz worden genoemd als mogelijke geïnteresseerden.