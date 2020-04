GE zet streep door bestelling van 69 vliegtuigen bij Boeing

quote: Andre E schreef op 17 april 2020 16:16:

En zoals altijd niets aan het handje. Koers boeing nu al 10% hoger. Hoe slechter het gaat hoe hoger de koers.

En zoals altijd niets aan het handje. Koers boeing nu al 10% hoger. Hoe slechter het gaat hoe hoger de koers.

BoeingVerder stond Boeing (plus ruim 10 procent) in de schijnwerpers. De vliegtuigbouwer gaat de productie van verkeersvliegtuigen in zijn fabriek bij Seattle geleidelijk hervatten. De werkzaamheden in de staat Washington werden vorige maand stilgelegd vanwege de coronacrisis.Hierop reageerd de beurs meer want blijkbaar liggen er nog genoeg werk in de fabriek. Voorkomt ook werkeloosheid