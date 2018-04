'Vraag naar staal neemt toe'

Gepubliceerd op | Views: 498

LONDEN (AFN) - De wereldwijde vraag naar staal groeit dit jaar met 1,8 procent naar 1616 miljard ton. Volgend jaar neemt de vraag met nog eens 0,7 procent toe. Dan is er behoefte aan ongeveer 1627 miljard ton staal, stelt de World Steel Association.

De vraag is wereldwijd redelijk gelijkmatig verdeeld, stelt directeur-generaal Edwin Basson. De enige uitzondering is China waar de vraag dit jaar gelijk blijft en in 2019 met 2 procent afneemt. China is de heeft de grootste vraag naar staal van alle landen, maar produceert ook het meest.

In Afrika neemt de vraag juist flink toe dit jaar en volgend jaar, nadat in 2017 een flinke daling was te merken.

De World Steel Association verwacht dat de vraag naar staal de komende twintig jaar verder toeneemt. Die zou dan rond de 1800 miljard ton staal per jaar uitkomen.