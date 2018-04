Advent koopt Sanofidivisie Zentiva

Gepubliceerd op | Views: 155

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Advent International neemt het onderdeel dat generieke medicijnen maakt over van de Franse farmaceut Sanofi. De Amerikaanse investeerder betaalt een bedrag van 1,9 miljard euro inclusief schulden. De deal moet voor het einde van het jaar zijn afgerond, zo meldde Sanofi. Geruchten over de op handen zijnde overeenkomst deden eerder al de ronde.

Sanofi is zich de laatste tijd meer gaan richten op biotechnologie en nieuwe medicijnen. De generieke medicijnen, die ondergebracht zijn onder de merknaam Zentiva, passen daar niet meer bij. Sanofi kocht het Tsjechische Zentiva, dat zijn wortels heeft in een 15e eeuwse Praagse apotheek, in 2009.