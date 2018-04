'ING België betaalt weer dividend'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: België, dividend

BRUSSEL (AFN) - ING heeft vorig jaar 720 miljoen euro dividend ontvangen van dochterbedrijf ING België. De betalingen waren in 2016 gestaakt vanwege een reorganisatie bij de Belgische bank, maar dat bleek eenmalig. Dat meldt de Belgische krant L'Echo dinsdag. Het dividend is vrijwel de volledige winst van ING België. Die bedroeg 739 miljoen euro.

In de jaren voor de reorganisatie betaalde ING België aanzienlijk meer dividend. In 2015 was dat nog 1,7 miljard euro. In de tien jaar voor 2016 zou in totaal 7,2 miljard euro naar het hoofdkantoor van ING zijn overgemaakt.