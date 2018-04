Consumententak drukt omzet TomTom

quote:

Dinsdag 17 april 2018 07:36Navigatiespecialist herhaalt outlook heel 2018.(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het eerste kwartaal van 2018 beduidend meer winst behaald dan analisten hadden voorzien dankzij een hogere marge. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Nederlandse navigatiespecialist.CEO Harold Goddijn sprak in een toelichting van een "solide set met resultaten". Doordat inmiddels bijna 70 procent van de omzet komt uit data, software en services, kreeg de marge een flinke zet in de rug.TomTom boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 192 miljoen euro, nipt meer dan de 191 miljoen euro waarop analisten vooraf rekenden. Hieraan droeg Automotive & Enterprise krap 80 miljoen euro bij, een groei van 3 procent op jaarbasis. Telematics was goed voor 43 miljoen euro, een toename van 7 procent. Bij de consumententak liepen de verkopen met 28 procent terug nar 69 miljoen euro. Dat was echter nog altijd 4 miljoen euro meer dan waarop analisten hadden gerekend. In totaal daalde de omzet van TomTom in het eerste kwartaal met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.De brutomarge steeg van 63 naar 70 procent en voor heel dit jaar mikt TomTom ook op een marge dichtbij de 70 procent.De EBITDA kwam uit op 44 miljoen euro, wat een marge betekenen van 23 procent. Daarmee was de marge flink beter dan 18 procent waarop werd gerekend door de consensus.Hierdoor verdiende TomTom netto 6,4 miljoen euro, of 22,6 miljoen euro aangepast voor bijzondere posten. In de eerste drie maanden van 2017 boekte de navigatiespecialist nog rode cijfers.Analisten mikten op een aangepaste nettowinst van 6 miljoen euro, of 0,05 euro per aandeel. Dit laatste werd echter 0,10 euro.De kaspositie van TomTom bedroeg eind maart 129 miljoen euro, flink meer dan de 79 miljoen euro een jaar eerder.OutlookVoor 2018 blijft TomTom rekenen op een omzet van ongeveer 800 miljoen euro en een aangepaste winst per aandeel van 0,25 euro. Deze 0,25 euro moet vanwege een nieuwe berekening door TomTom overigens niet worden vergeleken met de 0,26 euro over 2017, maar met 0,18 euro over 2017, zo zei TomTom.De consensus voor dit jaar ligt op 807 miljoen euro omzet met een aangepaste winst per aandeel van 0,24 euro.In heel 2017 behaalde TomTom een omzet van 903 miljoen euro en werd er een nettoverlies van ruim 204 miljoen euro in de boeken gezet. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,26 euro. De navigatiespecialist deed een afschrijving van 169 miljoen euro op de goodwill van de consumententak.Dit jaar denkt TomTom circa 700 miljoen euro te investeren.OvernamefantasieEind maart meldde persbureau Reuters dat TomTom Deutsche Bank in de arm zou hebben genomen om te zoeken naar een koper voor een minderheidsbelang of eventueel zelfs heel TomTom.De navigatiespecialist ontkende de geruchten. "In reactie tot de geruchten in de markt ontkent TomTom dat het financiële adviseurs opdracht heeft gegeven om te zoeken naar potentiële kopers", zo liet TomTom weten.Aanvullend zei CEO Harold Goddijn tegen Bloomberg dat TomTom zich zal blijven focussen op de drie groeisegmenten Automotive, Enterprise en Telematics.Van de consumententak, waar de fysieke navigatiekastjes onder vallen, zei Goddijn dat TomTom de "best owner" is.Ondanks de ontkenning door TomTom werd de overnamefantasie van beleggers aangewakkerd door de berichtgeving.Het aandeel TomTom sloot maandag op 7,80 euro.Door: ABM Financial News.