'Rentestap VS niet aan de orde, economie groeit met 6,5 procent'

Uit betrouwbare bron in de VS (hooggeplaatste VS economen) heb ik begrepen dat de 6,5% economische groeiraming die powell heeft uitgesproken voor 2021 nog een buitengewoon behoudende raming is. Hij heeft opzettelijk het laagste prognose scenario aangehouden om de verwachting niet te hoog te laten worden.



Doch in zeer hooggeleerde kringen wordt een economische groeiprognose voor de VS aangehouden die tussen de 6,8 en 15,7% is



We kunnen dus met 100% zekerheid aannemen dat de werkelijke realiseerbare economische groei voor de VS in 2021 rond de 11% zal gaan bedragen.



Dit komt omdat nu eindelijk het MKB in de VS buitenspel is gezet en nu voor het eerst de overheid en de FED aan de knoppen zitten voor de economie. Dit bewijst onomstotelijk dat alleen de overheid en de wetenschappers echte economische groei en vooruitgang kunnen bewerkstelligen.



De toekomst zal zijn mits we de overheid de kans geven om de economie te stimuleren en te beheren, een grote welvaart voor de hele wereld waarbij armoede over een aantal jaren (zeg vanaf 2030) alleen nog bestaat in de geschiedenisboeken.