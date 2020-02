Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - Autoconcern BMW heeft AkzoNobel gekozen als leverancier van producten en diensten voor het overspuiten van voertuigen voor een groot deel van zijn distributienetwerk over de hele wereld. De deal is al op 1 februari in werking getreden.

De overeenkomst heeft betrekking op 44 landen en betekent dat de merken Sikkens en Lesonal van het Nederlandse verf- en coatingsbedrijf nu zijn goedgekeurd voor lakreparaties van BMW- en MINI-auto's bij erkende dealers, reparateurs en importeurs. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.