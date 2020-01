'Wall Street scherpt records verder aan'

Gepubliceerd op | Views: 983

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een hogere opening, na de nieuwe records een dag eerder. De stemming wordt nog steeds gesteund door optimisme over het Chinees-Amerikaanse handelsakkoord en goede kwartaalresultaten van bedrijven. Daarnaast gaat de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar verschillende macro-economische cijfers.

Uit China werd bekend dat de Chinese economie vorig jaar in het traagste tempo is gegroeid in bijna drie decennia. De winkelverkopen en de industriële productie in China namen in de laatste maand van het jaar echter sterker dan verwacht toe.

Bij de bedrijven opende oliedienstverlener Schlumberger de boeken. De resultaten waren beter dan analisten hadden gedacht en het aandeel Schlumberger lijkt dan ook met winst te gaan openen. De distributeur van industriële producten Fastenal staat een rode opening te wachten na tegenvallende omzetcijfers in de afgelopen periode.

Alphabet

Ook Google-moederconcern Alphabet staat in de belangstelling na voor het eerst door de grens van 1 biljoen dollar aan beurswaarde te zijn gebroken. Daarmee behoort het technologieconcern naast softwareproducent Microsoft, iPhone-maker Apple en oliegigant Saudi Aramco tot de club van de waardevolste bedrijven ter wereld.

Kledingbedrijf Gap gaat waarschijnlijk met winst openen, door de bekendmaking zich toch niet op te splitsen. Het scheiden van onderdelen is kostbaar en complex en dat beperkt volgens de onderneming de waarde die uit de stap gehaald kan worden.

Snapchat

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, lijkt hoger te openen dankzij een verhoging van het beleggingsadvies door UBS. De Zwitserse bank verlaagde juist het advies op Twitter. Softwarebedrijf Adobe kreeg een hoger beleggingsadvies van Oppenheimer. Technologieconcern IBM kreeg een lager advies van Morgan Stanley. Citigroup verhoogde zijn aanbeveling voor chipbedrijf Qualcomm.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de woningbouw en de industriële productie in de VS. De woningbouw nam in december zeer sterk toe. De Universiteit van Michigan komt kort na aanvang met een voorlopige schatting over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in januari.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,9 procent hoger op 29.297,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,8 procent hoger op 3316,81 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 9357,13 punten.