LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in december onverwacht gedaald. De verkopen zakten met 0,6 procent op maandbasis, zo meldde het Britse nationale statistiekbureau. Economen hadden in doorsnee juist op een plus van 0,6 procent gerekend.

De winkelverkopen in november werden neerwaarts herzien tot een daling van 0,8 procent. Hier werd eerder een min van 0,6 procent opgetekend. De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië laten nu al vijf maanden op rij krimp of stagnatie zien, ondanks de feestdagenperiode waarin veel winkeliers met kortingsacties kwamen. Ook zorgde de overwinning van Boris Johnson bij de verkiezingen vorige maand niet voor een opleving van de verkopen in winkels. Het is de langste negatieve reeks sinds 1996 toen de metingen begonnen.

Volgens het statistiekbureau waren in december in vrijwel alle productcategorieën dalingen van de verkopen te zien, zoals levensmiddelen, kleding en schoeisel. Over het gehele vierde kwartaal gingen de verkopen met 1 procent omlaag. Dat is de grootste krimp sinds begin 2017.

Het tegenvallende cijfer versterkt de kans dat de Britse centrale bank deze maand met een renteverlaging zal komen om de economie te stimuleren. Op de financiële markten wordt de kans op een renteverlaging door de Bank of England (BoE) eind deze maand momenteel op 75 procent geschat. Het Britse pond sterling ging na publicatie van het cijfer over de winkelverkopen omlaag. Het pond noteerde omstreeks 10.45 uur een min van 0,2 procent op 1,3050 dollar.