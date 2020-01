IMCD neemt Israëlische Zifroni over

Gepubliceerd op | Views: 332

ROTTERDAM (AFN) - IMCD heeft de overname van het Israëlische Zifroni Chemical Suppliers afgerond. Dat heeft de beursgenoteerde chemicaliëndistributeur vrijdag bekendgemaakt zonder een overnamesom prijs te geven.

Zifroni is een distributeur van onder meer farmaceutische en chemische ingrediënten in Israël. Er werken negen mensen bij de onderneming, die goed was voor een omzet in 2019 van ruim 10 miljoen euro.