MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Hindustan Unilever heeft afgelopen kwartaal de verkopen verder opgevoerd. Daarmee bleef de Indiase tak van Unilever zijn belangrijkste concurrentie in het land nog ruimschoots voor.

De omzet in de drie maanden tot eind december kwam uit op 87,4 miljard roepie, omgerekend zo'n 1,1 miljard euro. Het gaat om het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van Hindustan Unilever. De nettowinst liep op naar 13,3 miljard roepie. De resultaten zijn beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Unilever voelt de hete adem van concurrenten wel in de nek. Vooral lokale bedrijven timmeren stevig aan de weg met verzorgingsproducten die worden gepromoot door spirituele leiders uit het land of erg inspelen op lokale tradities. Yogagoeroe Baba Ramdev, de grote man achter rivaal Patanjali Ayurved, voorspelde eerder deze week bijvoorbeeld dat zijn bedrijf Unilever volgend jaar zal inhalen als grootste leverancier van verzorgingsproducten en andere consumentengoederen in India.

Ramdev werkt ook veel samen met webgiganten als Amazon. Zijn bedrijf Patanjali verwacht de omzet het lopende boekjaar dat eindigt in maart, zo ongeveer te verdubbelen tot circa 200 miljard roepi. Voor Hindustan Unilever rekenen marktkenners vooralsnog op een jaaromzet van zo'n 361 miljard roepi.