Advies Altice omlaag bij Kepler Cheuvreux

Het Europese gedeelte is ook 0 euro waard, en over uitkeringen zoals Altice nu van plan is betalen we gewoon (fiks) belasting, terwijl als ze het nuttig inzetten voor zoiets absurds als schuldreducering we het als (gratis) waardestijging krijgen. Geld weggeven geeft voor mij aan dat het bestuur geen idee heeft hoe het beter besteed kan worden.



Daarnaast, Altice EU leunt zwaar op de Franse markt, en dat vind ik geen prettig gevoel met al die schulden. 1 staking of een degelijke concurrent en ze zijn weg.