Scout24 praat over verkoop autotak

NEW YORK (AFN) - Het Duitse Scout24 is in verregaande onderhandelingen met partijen over de verkoop van autodivisie Autoscout24. Onder de potentiële kopers bevindt zich investeerder Hellman & Friedman (H&F) die volgens Scout24 ruim meer dan 2,5 miljard dollar overheeft voor het onderdeel. Dat bevestigde de onderneming nadat geruchten over een ophanden zijnde deal de kop op staken.

Scout24 maakte eerder bekend dat het de opties voor Autoscout24 onderzoekt, waaronder een verkoop of het op eigen benen zetten van de divisie. De activistische investeerder Elliott Management drong eerder aan op een splitsing van activiteiten, waarbij Scout24 zich meer op zijn vastgoeddivisie zou moeten richten.

Overigens is het geenszins zeker dat het tot een vergelijk komt, aangezien de partijen nog aan de onderhandelingstafel zitten, aldus de bronnen. Vertegenwoordigers van H&F en Scout24 weigerden commentaar te geven.

Eerder liep een overnamepoging van H&F voor heel Scout24 op niets uit. Sindsdien voert Elliott de druk op bij het Duitse bedrijf om waarde te creëren.