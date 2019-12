Gepubliceerd op | Views: 613

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell heeft een belang van 49 procent genomen in de Australische ontwikkelaar van zonneparken ESCO Pacific. Daarmee vergrootte Shell zijn aanwezigheid in de energiesector in het land na de eerdere overname van elektriciteitsverkoper ERM Power. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

De deal met Shell stelt ESCO in staat om zijn projectpijplijn te versnellen. Dat kan zowel door groei op eigen kracht als door overnames.

ESCO uit Melbourne heeft sinds 2017 bijna 500 megawatt aan projecten geleverd, met daarbij nog eens 350 megawatt aan langetermijnbeheer. Volgens Shell zijn de Australische investeringen erop gericht om stappen te zetten met schonere energie in Australië.