Wall Street weer op recordkoers

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stevenden maandag halverwege de handel op nieuwe records af. Beleggers keken vooral vooruit naar cijfers van een groot aantal toonaangevende bedrijven dat later deze week de boeken opent. Verder viel American Express in negatieve zin op.

Alle drie de belangrijkste graadmeters bereikten tussentijds opnieuw recordniveaus. De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 22.929 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 2555 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 6614 punten.

Creditcardbedrijf American Express was met een min van 1 procent een van de grootste daler onder de hoofdfondsen in New York. Het Amerikaanse hooggerechtshof gaat zich buigen over een zaak tegen het bedrijf wegens het verstoren van de marktwerking. Concurrent Visa leverde 0,7 procent in.

Bij de stijgers in de Dow vielen onder meer de banken JPMorgan (plus 1,8 procent) en Goldman Sachs op (plus 1,4 procent op). Die laatste komt later deze week net als branchegenoot Morgan Stanley met resultaten naar buiten. Andere grote banken lieten dat vorige week al overwegend sterke resultaten zien.

Verder won aanbiedingensite Groupon 1,5 procent, dankzij een adviesverhoging bij zakenbank Cowen. Nordstrom verloor 6,4 procent nadat het bekendmaakte voorlopig af te zien van een privatisering. Eerder maakte de retailer al bekend moeite te hebben om de financiering bijeen te krijgen voor de stap van de beurs af.

Aanbieder van internettelevisie Netflix komt maandag nabeurs met cijfers. Vrijdag bereikte het aandeel al een recordniveau en maandag dikte het nog eens 0,4 procent aan. Deze week staan verder cijfers op de rol van onder meer Johnson & Johnson, American Express, Verizon, Honeywell, Procter & Gamble, Schlumberger en General Electric met cijfers.

De euro was 1,1805 dollar waard, tegen 1,1814 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 51,94 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent tot 57,82 dollar per vat.