Unibail trekt meer huurders megamall

LEIDSCHENDAM-VOORBURG (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield heeft opnieuw meer winkelruimtes in zijn megawinkelcentrum in Leidschendam verhuurd. Het vastgoedfonds sloot huurovereenkomsten met lingeriemerk Hunkemöller, kledingmerk Scotch & Soda, en schoenenwinkels van Timberland en Nelson Premium.

Winkelcentrum Leidsenhage wordt momenteel verbouwd en uitgebreid. Daar investeert Unibail circa 570 miljoen euro in. Volgend jaar gaat het vernieuwde winkelcentrum, dat de naam Westfield Mall of the Netherlands gaat dragen, open.